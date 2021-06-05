Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar

1 Haziran'da geçilen kademeli normalleşme kapsamında 7 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 7 Haziran pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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Salgınla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak.

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler:

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek