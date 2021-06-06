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Samsun'da kaygan yol faciası! Makas atan tırın sürücüsü için seferber oldular

Samsun'da kaygan yol faciası! Makas atan tırın sürücüsü için seferber oldular

SAMSUN'da rampa aşağı inerken sağanak yağıştan dolayı kayarak makaslama yapan tırın sürücüsü yaralandı. Sürücüyü araçtan çıkarmak için sağlık ekipleri seferber oldu.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepeçik Mahallesi çevre yolu Badırlı Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'den Tacakistan'a ip götüren Kishvarbeg Saimirbekovich Amirbekov (56) idaresindeki 6299NN01 çekici, 01AA6299 dorse plakalı tır rampa aşağı inerken sağanak yağıştan dolayı kayarak makaslama yapıp refüjdeki bariyerleri parçaladı ardından aydınlatma direğine çarpıp refüje çıktı.

Bariyerin tıra saplandığı kazada Tacikistan uyruklu tır sürücüsü Kishvarbeg Saimirbekovich Amirbekov yaralandı. Kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsünü aracın içinden almak için sağlık ekipleri seferber oldu. Tırın çekicisini içinde sedyeye yatırılan tır sürücüsü ambulansa taşındı.

Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tıra saplanan bariyer ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri tarafından kesilerek düştüğü yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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