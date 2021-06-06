Sokağa çıkma yasağı yok! Bugün 1 belde ile 764 mahalle ve köyde seçim var

Türkiye'nin 765 yerleşim yerinde bugün sandık başına gidiliyor. Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi yapılacak. Seçim olan yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

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Bugün tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak 1 belde ile 74mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Çünkü uralarda bugün seçim var.

Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi yapılacak. Seçim olan yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 764 köy ve mahallede ise farklı nedenlerle boşalan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim var.

Seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.