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Sokağa çıkma yasağı yok! Bugün 1 belde ile 764 mahalle ve köyde seçim var

Sokağa çıkma yasağı yok! Bugün 1 belde ile 764 mahalle ve köyde seçim var

Türkiye'nin 765 yerleşim yerinde bugün sandık başına gidiliyor. Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi yapılacak. Seçim olan yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

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Bugün tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak 1 belde ile 74mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Çünkü uralarda bugün seçim var.

Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi yapılacak. Seçim olan yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 764 köy ve mahallede ise farklı nedenlerle boşalan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim var.

Seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İstanbul'da 14 mahallede sokağa çıkma yasağı yok

İstanbul'da da 14 mahallede muhtarlık seçimi yapılacak. Seçim heyecanı yaşanan mahalleler; Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi ,Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

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