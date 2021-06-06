Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki köyde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırılar sonucu 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki köyde gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği belirsiz silahlı kişilerce 5 Haziran'da gerçekleşen saldırılar sonucu 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.