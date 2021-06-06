Aydemir Akbaş kimdir, aslen nereli Aydemir Akbaş yaşı kaç?

Oyuncu Aydemir Akbaş kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...Abone ol
Star TV ekranlarında her Cumartesi yayınlanan sevilen program İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Aydemir Akbaş yer aldı. Oyuncu Aydemir Akbaş kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...
Aydemir Akbaş nereli, kimdir: 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.
Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.
Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı.[kaynak belirtilmeli] Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.
Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.
Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.
Özel hayatı
Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.
Filmografi
1964 Keşanlı Ali Destanı
1965 Bitmeyen Yol
1965 Güzel Bir Gün İçin
1966 Hudutların Kanunu
1966 At Avrat Silah
1966 Kovboy Ali
1966 Çirkin Kral
1966 Eşrefpaşalı
1966 Nuh'un Gemisi
1968 Alevli Yıllar
1968 Vesikalı Yarim
1969 Vatan ve Namık Kemal
1969 Belanın Yedi Türlüsü
1969 Yaşamak Ne Güzel Şey
1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975 Diyet
1975 Bitirimler Sınıfı
1975 Ayıkla Beni Hüsnü
1975 Alemin Keyfi Yerinde
1975 Ali Cengiz Oyunu
1975 Çapkın Kızlar
1975 Kazım'a Bak Kazım'a
1975 Vay Anasına On Yedii
1975 İkimiz Bir Fidanız
1975 Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak
1975 Tantana Kemal
1976 Kolombo Şakir
1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977 Hızlı Giden Yorulur
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Bazıları Cacık Sever
1978 Bionik Ali Futbolcu
1978 Astronot Fehmi
1978 Kendin Pişir Kendin Ye
1978 Çapkınlar Kıralı
1978 Zeynelle Veysel
1978 Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta
1979 Haydar
1979 Delidir Ne Yapsa Yeridir
1979 Süper Selami
1979 Acemi Dolandırıcılar
1979 Afferin Çocuga
1979 Öttür Kuşu Ömer
1979 Tatlı ve Güzel
1979 İstanbul Geceleri
1979 Şerefsiz Şeref
1979 Oooh Oh