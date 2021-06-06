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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bomba Twitter araştırması! Türkiye'de trend başlıklarının yarısı sahte

Bomba Twitter araştırması! Türkiye'de trend başlıklarının yarısı sahte

İSVİÇRE Federal Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'deki Twitter kullanımına dair dikkat çeken bir araştırma yaptı. Araştırmada Türkiye'de “trend” yani gündem olan Tweet’lerin hemen hemen yarısının sahte olduğu belirtildi.

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Enstitüden yapılan açıklamada, “Türkiye’deki yerel gündemlerin yüzde 47’sinin, küresel gündemlerin yüzde 20’sinin sahte olduğunu tespit ettik” denildi.

Türkiye gazetesindeki habere göre Haziran 2015 ile Eylül 2019 dönemini içine alan araştırmada 2019 yılının eylül ayına kadar bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan 108 bin “bot”, yani sahte hesabın ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor. 

En çok paylaşılan konu veya popüler etiketleri alıp liste hâline getiriyor

Twitter’ın etiket üzerine kurulu “trend” sistemi, belirli bir zaman aralığında en çok paylaşılan konu veya popüler etiketleri alıp liste hâline getiriyor ve kullanıcılara bu listeyi sunarak güncel konulardan haberdar olunmasını sağlıyor.

Ancak son araştırmalar, Twitter’daki güvenlik açığı sebebiyle birçok trend konunun, sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu gözler önüne seriyor.

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