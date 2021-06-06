İstanbul'da Rus sevgiliye otel odasında dayak! Alp Mutlu hakkında istenen ceza belli oldu

Rus sevgilisi Otevva Elvıra’yı otel odasında iki gün boyunca döverek yüzünü tanınmayacak hale getiren Alp Mutlu hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu (40), bir yıldır birlikte olduğu Rus uyruklu Otevva Elvıra (47) ile 13 Mart’ta İstanbul Ataşehir’de bir otele gitti. Elvıra’nın iddiasına göre, ertesi gün yaklaşık bir buçuk litre içki içen Mutlu, “Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun” diyerek şiddet uygulamaya başladı.

"Yüzünü keseceğim"

Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan Elvıra’nın kanının bulaştığı ellerini yalayan Alp Mutlu, bir yandan da “Tadı ne güzel” ve “Rusya’ya gelip seni öldüreceğim, yüzünü keseceğim” diyordu. Mutlu, saatlerce süren işkenceye ertesi gün de devam etti. Yere düşen Elvira’nın başına tekme vurdu.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre 15 Mart’ta Alp Mutlu sigara almak için dışarı çıkınca Elvıra hemen resepsiyona giderek polis çağırmalarını istedi. Elvıra’yı bir odaya götüren otel görevlisi, geri dönen Alp Mutlu’ya, “Burada seninki” dedi. Mutlu, otel görevlisi odadan çıkınca Elvıra’yı dövmeye devam etti. Elvıra’nın yardım çığlığını duyan otele gelen polisler kendisini hastaneye götürdü.

Bir hafta tedavi gördü

Gözaltına alınan Mutlu tutuklanırken, ifadesinde, “Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu. Ben de kendisine vurdum. Vurduğum için çok pişmanım. Ondan önce kendisine herhangi bir darp eylemim olmamıştır. Hiçbir şekilde kendisini zorla otelde tutmadım” dedi. Elvıra da bir hafta süren tedavisinin ardından ülkesine döndü.