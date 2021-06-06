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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başlandı. Bakan Kasapoğlu, 6 Haziran 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Haziran, '2' olanlar 7 Haziran, '4' olanlar 8 Haziran, '6' olanlar 9 Haziran, '8' olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.

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