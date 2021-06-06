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Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı

Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı

ALMANYA'nın Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülke statüsünden çıkarıp 'riskli ülkeler' listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren ülkeye seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar.

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SunExpress yolcuları, artık zorunlu izolasyon olmaksızın Almanya'ya seyahat edebilecek.

SunExpress'ten yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülke statüsünden çıkarıp "riskli ülkeler" listesine dahil etmesiyle bugünden itibaren Almanya'ya seyahat edecek SunExpress misafirlerinin, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacağı kaydedildi.

Türkiye'de 17 kentten Almanya'da 14 noktaya direkt tarifeli sefer sunarak Türkiye ile Almanya arasında bir hava köprüsü kuran SunExpress'in, bugün itibarıyla karantinasız Almanya seferlerinin başladığını duyurduğu belirtilen açıklamada, SunExpress yolcularının, artık zorunlu izolasyon olmaksızın Almanya'ya seyahat edebileceği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Almanya arasında seyahat edecek SunExpress misafirlerinin, her iki ülkeye girişte PCR veya hızlı antijen testi sonuçlarından birini veya aşı sertifikası ya da Kovid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz ederek uçuşlara katılabileceği kaydedildi.

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