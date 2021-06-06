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Seçimde kavga çıktı! Jandarma iki grubu biber gazıyla ayırdı...

Seçimde kavga çıktı! Jandarma iki grubu biber gazıyla ayırdı...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga çıktı.

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 Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde gerçekleştirilen seçimlerde kavga çıktı. İki adayın sandık müşahitleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, oy kullanılan okulun bahçesine iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde bin 800 seçmen 8 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sakin başlayan seçimler öğlen saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı. Oy kullanılan sınıflardaki sandık müşahitleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra alevlendi.

Okul bahçesine taşan kavgada iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın jandarma ekipleri ve belde sakinlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Kavganın ardından jandarma okul bahçesini komple boşaltarak oy kullanacak kişileri 10’lu gruplar halinde okula almaya başladı. Beldede oy verme işlemi devam ediyor.

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