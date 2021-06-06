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YÖK, akademisyenlerle 'müsilaj' sorununu görüşecek

YÖK, akademisyenlerle 'müsilaj' sorununu görüşecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin ilgili fakültelerin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile bir araya geleceklerini açıkladı.

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YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere, ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz. 

Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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