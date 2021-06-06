Bakan Hulusi Akar açıkladı! 2015'ten bu yana öldürülen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri yılda 200 bin saat seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı." dedi. Terörle mücadele bilançosunu açıklayan Bakan Akar, yılbaşından bu yana 1212 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı. Bakan Akar, konuşmasında çarpıcı bir rakam daha verdi. İşte 2015'ten beri öldürülen terörist sayısı...

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile takip ettiği seçkin gözlemci gününün ardından DENİZKURDU-2021 Tatbikatı tamamlandı.

Tatbikat sonrasında Güney Görev Grup Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar, burada değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi akşam yemeğinde personelle bir araya geldi.

Bakan Akar, buradaki konuşmasında ülkenin ve bölgenin risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemden geçtiğini belirtti.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

TSK’nın yoğun bir dönemden geçtiğini dile getiren Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

"Türk Deniz Kuvvetleri bütün zamanların rekorunu kırdı"

Doğu Akdeniz ve Ege'de hak alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında TSK'nın önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yerine getirdiği başarılı görevleri anımsatan Bakan Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri 200 bin saat/ yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri sizlerin kahramanlığı, fedakârlığı sayesinde her geçen gün gücüne güç katmaktadır" ifadesini kullandı.

Sağlanan başarıdan dolayı Deniz Kuvvetleri personelini tebrik eden Bakan Akar, "Şanlı Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri tarihimize yeni bir sayfa yazdınız, yeni bir sayfa ilave ettiniz" dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayan Bakan Akar, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden teröristle mücadele operasyonlarına da değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:

Başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmek mecburiyetimiz var. Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük bir başarı ile mücadele devam ediyor. İnşallah bu mücadelenin sonunda en son terörist etkisiz hale getirilecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi.

2015'ten bugüne dek öldürülen terörist sayısı 18 bin 140

"Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtları da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi."

Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim tek hedefimiz var teröristler" diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Bakan Akar, sözlerinin sonunda şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini de iletti.

Bakanlığın paylaşımı: