Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi! Alakam yok

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarını yalanladı. İşte ROK'un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar ve Sedat Peker'in cevabı...

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarına ilişkin olarak, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. Sezgin Baran Korkmaz’ın misafiri değildim" dedi.

9 saniyelik kısa bağlantıya 9 saniyelik cevap

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi." ifadesini kullandı.

Resim Ozan Kütahyalı'ın açıklaması üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sedat Peker, "Rasim Ozan Kütahyalı, ben o otelde bir arkadaşımın misafiriydim diyor. O zaman o arkadaşın kim olduğunu bize söylesin. Ayriyeten o arkadaşı da para ödediğine dair fatura yollasın" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker ardından da "Gönlünüz rahat olsun, sahte fatura yayınlayamazlar. Çünkü o tarihteki Baran’ın şirketi kapalı, yeni şirket devam ediyor. Tüm bilgiler elimde. Orada kalan tüm bürokratları, gazetecileri, hepsini yayınlayacağım. Baran yanlış yapma!" diyerek Sezgin Baran Korkmaz'ı tehdit etti.

Sedat Peker 9. videosunda ne demişti?

- Bodrum’da Paramount otel var, sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? (...) Oturup, yiyor, içiyor günlerce kalıyorlar, beş kuruş ödemiyorlar... (...) Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel ekibinden."