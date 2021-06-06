Maltepe'deki vahşet! Baraj kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nda boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Şahigül Buluş'un (37) ölümüne ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 14.30 sıralarında baraja balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından bulunan Buluş'un ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Buluş'un M.T. (28) isimli erkek ve S.B. isimli kadınla 3 Haziran 21.30 sıralarında evinden ayrıldığını belirledi.
Polis, M.T. ve S.B.'yi "şüpheli" olarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.