BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 526,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Maltepe'deki vahşet! Baraj kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Maltepe'deki vahşet! Baraj kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nda boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Şahigül Buluş'un (37) ölümüne ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 14.30 sıralarında baraja balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından bulunan Buluş'un ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Buluş'un M.T. (28) isimli erkek ve S.B. isimli kadınla 3 Haziran 21.30 sıralarında evinden ayrıldığını belirledi.

Polis, M.T. ve S.B.'yi "şüpheli" olarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda atıktan dönüştürülen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Donald Trump’ın sosyal medya hesapları 2 yıllığına askıya alındı! Tekrar ederse kalıcı olarak kaldırılacak
Sedat Peker kaç yaşında evlendi ilk eşi ve çocukları kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi! Alakam yok
İstanbul Havalimanı'nda Nijerya uyruklu yolcunun midesinden bin 844 gram kokain çıktı
Seçimde kavga çıktı! Jandarma iki grubu biber gazıyla ayırdı...
LGS kaçta bitiyor LGS 2. oturum sınav ne zaman bitiyor?
Erkene alındı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 Haziran'da toplanacak
YÖK, akademisyenlerle 'müsilaj' sorununu görüşecek
Yorumlar