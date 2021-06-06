Avukat Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasını kurup para istemiş!

Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun da avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın’ın, FETÖ’den yargılanan S.Ç.’nin serbest kalması için 200 bin dolar istediği ortaya çıktı....

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Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın'ın organizatörü olduğu iddia edilen 6 kişilik FETÖ borsası şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. 4'ü polis, 2'si avukat 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen 111 sayfalık iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

FETÖ sanıklarından yüksek paralar istendi

İddianameye göre avukat Kazım Yiğit Akalın, içinde polis ve avukatların bulunduğu şebeke eliyle yüksek miktarlarda rüşvet karşılığında FETÖ'den yargılanan isimlerden para talep etti.

Facetime üzerinden 176 kez görüşmüş

Soruşturma dosyasında o isimlerden birinin FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç. olduğuna yer verildi. Buna göre rüşvet talebi için Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp üzerinden iletişime geçti. HTS kayıtlarında şüpheli polis memuruyla 176 kez Facetime uygulaması üzerinden arama kaydına rastlanırken, bir diğer polisle 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.

150-200 bin dolar istendi

3 Mart'ta Kazım Yiğit Akalın'ın, avukat İplikçioğlu'nun ofisine gittiğine yer verilen iddianamede Akalın'ın, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150-200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulunduğuna yer verildi. Ş.Ç.'nin bu teklifi önce reddettiği ardından 4 Mart'ta teklifi yapanlarla tanışmak istediği anlatıldı. Akalın'ın irtibatlandırdığı polis memuru ve İplikçioğlu tanışmalarından bir gün sonra İmessage üzerinden iletişim sağladı.