Dehşet polis otosunda devam etmiş! Esenyurt'ta dövülen kadına emniyet müdüründen çiçek

ESENYURT'ta polis tarafından sokakta dövülen Gökçe Yaşar, yaşadıklarını anlatırken o polisle ilgili 'ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti' dedi. Ayrıca Yaşar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü'nün kendisine çiçek yollayıp telefonla arayarak destek verdiğini söyledi.

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Esenyurt'ta 20 Aralık 2020'de bir site içinde dolaşan kadının, polis tarafından darp edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Yaşananları anlatan Gökçe Yaşar (32), "Yaşadığım site içerisinde, arkadaşımın evinden çıktım kendi evime giderken benim arkamdan polis girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim. Bana yumruk attı ve ben yere düştüm." dedi.

Yaşar, "Benim göğüs kafesime oturup beni etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti" ifadelerini kullandı.

"Doktor 'az bile benzetmişsiniz' dedi"

Yaşar, "Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler beni. Orada beni hiç muayene bile etmeden darp raporu da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü. Daha sonra beni tekrar karakola götürdüler, sabah 7'de karakoldan çıktım ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti ve oradan darp raporu aldım. Bunlar iki kişilerdi. Görüntülerde de var zaten, üç tane de güvenlik tepemde sadece bekliyorlar. Polis güvenliğin üstü olduğu için güvenlikler bir tepkide bulunamıyor. Şu an bekliyorum ve onun ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Esenyurt ilçe emniyet müdürü evime çiçek yolladı"

Olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı'na teşekkür eden Yaşar, "Bu süreçte Recep Tepebaşı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, bana destekleri için çok teşekkür ederim. Evime çiçek gönderdiler, aradılar, sordular. Bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan polisler yüzünden de tabii ki iyileri karalamak istemem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Emniyetin yaptığı açıklamayı kabul etmiyorum"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söyleyen Yaşar; "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı okudum. Kesinlikle o açıklamayı kabul etmiyorum. Alkol oranı, promil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta yoktu, ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca sitede dümdüz yürüyorum, bağırmadım, çağırmadım. Ben o suçlamaları kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.