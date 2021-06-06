Kerimcan uçak videosu başına iş açtı ödülüne tepki geldi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, her yaptığı hareket ile gündeme gelmeyi başarıyor. DJ'lik yapan Kerimcan Durmaz son olarak şarkıcı oldu. Kerimcan Durmaz'ın özel hayatı merak ediliyor. İşte Kerimcan Durmaz'ın özel hayatı merak ediliyor.

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Kerimcan Durmaz, son olarak bir müzik töreninde 'En İyi Çıkış' ödülünü aldı. 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat'te yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de ün kazanarak bir internet ünlüsü hâline geldi. 2021 yılında Peşimde adlı şarkısını çıkardı.

Kerimcan Durmaz nereli, boyu kaç: Kerimcan Durmaz 1.86 boyundadır. Kerimcan Durmaz İstanbul'da doğsa da aslen Balıkesir Akçaylıdır.

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı.

Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekanda cinsel yönelimi nedeniyle şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.[13] COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan: Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz? sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı.

Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı. Şu an YouTube üzerinden videolu içerikler üretmeye devam ediyor.