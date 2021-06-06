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Acil eylem planı açıklanacak! Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kurtaracağız

Anadolu Ajansı
Acil eylem planı açıklanacak! Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kurtaracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj) oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum'un, salya ile mücadeleye ilişkin acil eylem planını açıklaması bekleniyor.

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BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi müsilajla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gemide yapılan çalışmaları inceledi. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Hep birlikte afet yönetim planı çevresinde Marmaramızı koruyacağız" dedi.

"Marmara'yı kurtaracağız"
Marmara Denizi'nde 91 ayrı noktadan numune alındığını söyleyen Kurum, "Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız. Hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlar yapacağız. 3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız" diye konuştu.

"7/24 çalışmalarımızı göreceksiniz"
Bu süreçte belediyelere tüm teknik ve maddi desteğin verileceğini söyleyen Kurum, "En kısa zamanda, 7/24 çalışmalarımızı göreceksiniz. Sadece bugünü değil geleceğimizi kurtaracak adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Marmara ve Boğaz'ın kaderine terk edilmeyeceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız."

Acil eylem planı açıklanacak
Bakan Kurum birazdan Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak ve acil eylem planını açıklayacak.

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