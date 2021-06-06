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Fenerbahçe'de Benitez iddiası! Rıdvan Dilmen, Ali Koç'la görüşmesini paylaştı

Fenerbahçe'de Benitez iddiası! Rıdvan Dilmen, Ali Koç'la görüşmesini paylaştı

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de Rafael Benitez iddialarına son noktayı Rıdvan Dilmen koydu. Dilmen, Benitez sorusunu sorduğu Ali Koç'tan aldığı cevabı paylaştı.

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Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası futbol takımının yönetiminin başına geçeceği iddia edilen Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Dilmen, Sarı Lacivertli ekip başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığını takipçilerine duyurdu ve Rafael Benitez iddiaları ile ilgili bir tweet attı.

Başkan Ali Koç'la Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmayan sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “Benitez” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!”

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