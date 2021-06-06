Ünlü ekonomist altınlarını sattı! Neden sattığını tek tek anlattı bu günlerde altın alınır mı?

Gram altın 526 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 861 liradan satılıyor. Altın piyasasında neler oluyor? Altın alınır mı satılır mı? Ekonomist Atilla Yeşilada, elindeki altınları asttığını belirterek, neden satışa geçtiğini anlattı. Atilla Yeşilada altın fiyatları konusunda kritik noktalara değindi...

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ABD’den gelen faiz açıklamaları, dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesi üzerine Atilla Yeşilada para piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Ekonomist Dr Artunç Kocabalkan’ın YouTube kanalına konuk olan Atilla Yeşilada altın yatırımı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Altının ons fiyatı haziran ayına sert bir hareketle başlarken, 1.916,6 dolarla yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra Fed yetkililerin faiz artırımı konusunda "daha erken" söylemleri ons altın fiyatını 1.860’e indirdi. Ons altın fiyatı haftanın son işlem gününü 1.891 dolar bandında kapatırken gram altın fiyatı ise 527 TL seviyesinde haftayı kapattı.

Bu dönemde altın almak risk mi?

Atilla Yeşilada, kendi altın yatırımını neden bozdurduğunu açıklarken altın fiyatları hakkında şunları söyledi: “Yatırımcılar Joe Biden’ın 6 Trilyon dolarlık bütçe paketinin akıbetini bekliyor olabilirler. Zaman vermek gerçekten çok güç ama altın almakta çok ciddi bir risk görmüyorum. Bir de bir şey var şok teknik konu ama ABD’de bizim likit fonlar ya da para piyasası fonların miktarı 4 Trilyon dolar iyi de Fed faizi sıfırın altına düşürmeye başladı. Millet oralardan da parasını çekiyor. Yani altın fiyatında ben rahatım. Benim altın satış nedeni daha fazla yükselmeyecek diye değildi. Ben Joe Biden ve Erdoğan görüşmesinin veriler mesajlardan çok daha olumlu geçeceğini düşünerek ve karımı da ettim ve o yüzden altın sattım.”