BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 526,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da otomobiller kafa kafa çarpıştı; karı-koca hayatlarını kaybetti

Manisa'da otomobiller kafa kafa çarpıştı; karı-koca hayatlarını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali Kocabaş (69) ve Makbule Kocabaş (61) hayatını kaybetti. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Alaşehir- Kula yolu Türkmenköy mevkiinde meydana geldi. Kula ilçe merkezi yönüne giden Ali Kocabaş yönetimindeki 45 RA 0646 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan'ın kullandığı 35 AKR 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kocabaş'ın eşi, 2 çocuk annesi Makbule Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kocabaş da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Özge Yılmaz Peker ailesi Sedat Peker eşi kimdir?
60 net kaç puan eder LGS'de 50 net yapan kaç puan alır?
Nakil olduğu okulu bilemeyince LGS'ye giremedi
Acil eylem planı açıklanacak! Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kurtaracağız
55 net kaç puan eder 2021 LGS puan hesaplama formülü
Apandisit ameliyatı olan Arda, LGS'ye hastane odasında girdi
LGS puan hesaplama formulü 2021 net hesaplama robotu
Fenerbahçe'de Benitez iddiası! Rıdvan Dilmen, Ali Koç'la görüşmesini paylaştı
Yorumlar 1 yorum