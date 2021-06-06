Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Öğretmenlerin Covid-19 aşısı randevuları verilmeye başlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.Abone ol
Tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevuları e-Nabız üzerinden verilmeye başlandı.
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, ''Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.
Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.