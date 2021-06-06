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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesini etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesini etkisiz hale getirdi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK'nin sözde askeri konsey üyesi "Agit Rojhilat" kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları öldürüldü.

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PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu 'Agit Rojhilat' kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile biri Suriye uyruklu diğeri Mardin nüfusuna kayıtlı iki koruması, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekatıyla öldürüldü.

20 yıldan beri dağ kadrosunda
20 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda sorumlu olan terörist Şahbazi, aynı zamanda şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaları da eğitiyordu.

Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

Türkmenlere yönelik saldırılarda parmağı var
Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı.

20 sözde üst düzey yöneticiye el çektirildi
Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından Şahbazi'nin de ölümü örgütte depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

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