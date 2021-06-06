Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.Abone ol
Adıyaman'da Özgür Cihan İlyasoğlu (42) yönetimindeki 34 TE 3466 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda Mustafa Aslan'ın (49) kullandığı 02 KN 331 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Roniye İlyasoğlu (16), Ebru Gündüz (24), Emine Salman (17), Cennet Salman (17), Hatun Eroğlu (44), Zeynep Eroğlu (18) ve Sakine Dikici (28) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.