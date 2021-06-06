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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

 ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da Özgür Cihan İlyasoğlu (42) yönetimindeki 34 TE 3466 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda Mustafa Aslan'ın (49) kullandığı 02 KN 331 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Roniye İlyasoğlu (16), Ebru Gündüz (24), Emine Salman (17), Cennet Salman (17), Hatun Eroğlu (44), Zeynep Eroğlu (18) ve Sakine Dikici (28) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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