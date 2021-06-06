El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etmek için kongreye yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Başkan Bukele, yasa tasarısıyla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermesinde büyük kolaylık sağlanacağını söyledi.

Yüzde 1'i yüzde 25 artış sağlar

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen Bukele, şu an piyasadaki Bitcoin'in değerinin 680 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Başkan, bu paranın yalnızca yüzde 1'i bile El Salvador'a yatırım olarak gelse bunun ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nı yüzde 25 artıracağını kaydetti.