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El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor

El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etmek için bir yasa tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tasarı kabul edilirse El Salvador, Bitcoin'i resmen ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olarak tarihe geçecek.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etmek için kongreye yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Başkan Bukele, yasa tasarısıyla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermesinde büyük kolaylık sağlanacağını söyledi.

Yüzde 1'i yüzde 25 artış sağlar

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen Bukele, şu an piyasadaki Bitcoin'in değerinin 680 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Başkan, bu paranın yalnızca yüzde 1'i bile El Salvador'a yatırım olarak gelse bunun ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nı yüzde 25 artıracağını kaydetti.

Yasa tasarısı kabul edildiği takdirde ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanı sıra Bitcoin de resmen kullanılabilecek.

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