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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Mahmur sözde genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Terör örgütü PKK’nın sözde Mahmur genel sorumlusu etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptı.

"Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum"
Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diyerek duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi."

'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır'a ait fotoğraf.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

İletişim Başkanlığı detayları paylaştı
İletişim Başkanlığı operasyonun detaylarını da paylaştı. MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte 5 Haziran 2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.

Selman Bozkır, adım adım takip edildi
Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı.

PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.

Para trafiğini yönetti

Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi. Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği, yetiştirdiği belirlendi.

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