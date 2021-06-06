Meclis başkanlığı için aday gösterilen kadın siyasetçi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni karıştırdı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin lider Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), meclis başkanlığına ilk kez bir kadın aday gösterdi. Anita Dimitriu, maaşı yüksek olan bu pozisyona aday olunca erkek rakiplerinin cinsiyetçi saldırılarına maruz kaldı.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde geçen hafta yapılan parlamento seçimlerinden birinci çıkan Rum lider Nikos Anastasiadis'in Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), meclis başkanlığına 36 yaşındaki genç milletvekili Anita Dimitriu'yu aday gösterdi. DİSİ'nin bu göreve ilk kez bir kadın aday çıkarması tepkileri beraberinde getirdi.

Rum basınına göre tartışmanın nedeni, Dimitriu'nun aday gösterildiği pozisyona ayrılan dolgun bütçe. Erkek rakipleri, Dimitriu'ya yönelik, "Sadece kadın diye aday mı olur?", "Güzellik değil, liyakat önemli" gibi cinsiyetçi eleştiriler yöneltirken; esas meselenin Dimitriu'nun alacağı 5bin 852 bin avroluk maaş ve 320 bin avroluk özel bütçe olduğu öne sürüldü.

Cinsiyetçi saldırılar

56 sandalyeli Rum parlamentosuna 17 milletvekili sokarak birinci çıkan DİSİ, Larnaka kentinden milletvekili seçilen Anita Dimitriu'yu meclis başkanlığına aday gösterdi. Parlamentoda temsil edilen DİSİ dışındaki 6 parti ise henüz adayını açıklamadı. Ancak Dimitriu dışındaki mevcut aday adaylarının tümü erkek. Rakip erkekler, 8 kadın milletvekilinin bulunduğu mecliste kendi partilerinin de Anita'ya 'kadın rakip' arayışına gireceği endişesiyle yoğun bir saldırı başlattı.