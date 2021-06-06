BIST 1.447
DOLAR 8,64
EURO 10,54
ALTIN 525,35
HABER /  DÜNYA

Fanatik Yahudilerden 10 Haziran'da Doğu Kudüs'e baskın hazırlığı

Fanatik Yahudilerden 10 Haziran'da Doğu Kudüs'e baskın hazırlığı

İsrail'de fanatik yerleşimci Yahudi gruplar, 10 Haziran'da Doğu Kudüs'te provokatif bir yürüyüş yapmaya ve baskın düzenlemeye hazırlanıyor.

Abone ol

Provokatif eylemin İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarına son verecek, sekiz partili koalisyonun güven oyu almasına sayılı günler kala yapılmasının planlanması da arka planda bir siyasi motivasyonun bulunması olarak değerlendiriliyor.

Çoğunluğu Netanyahu destekçisi aşırı sağcı Yahudilerin düzenleyeceği provokatif yürüyüş, 10 Haziran Perşembe günü, Doğu Kudüs'te Eski Şehre girişi sağlayan noktalardan Şam Kapısı'nda başlayacak ve Ağlama Duvarı'nda sona erecek.

Provokatif yürüyüşte binlerce aşırı sağcı Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın girişiminde bulunmasından ve geçen ay sağlanan ateşkesi sona erdirmesinden endişe duyuluyor.

Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Israel Hayom gazetesine konuşan organizasyon sorumlularının 10 Haziran için, "Kötülük ve karanlık ittifakına karşı özgür siyonist Kudüs'ün zaferi olacak" ifadesini kullanması da provokasyon ihtimalini güçlendirdi.

Yeni koalisyona sabotaj

Sekiz partili koalisyonun kurulduğunu ilan eden Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid Partisi Milletvekili Ram Ben-Barak da fanatik Yahudi grupların düzenleyeceği yürüyüşü 14 Haziran öncesi bölgeyi yeniden alevlendirme ve kurulan Netanyahu karşıtı koalisyonu sabote etme girişimi olarak değerlendirdi.

10 Mayıs öncesi radikal ve aşırı sağcı Yahudi grupların, "Araplara ölüm" sloganlarıyla başlattıkları saldırılar, İsrail şehirlerinden Batı Şeria'ya ve Gazze'ye yayılmıştı.

İsrail'de ilan edilen sekiz partili koalisyonun hükumeti kurması için meclisten en son 14 Haziran'da güvenoyu alması gerekiyor. İsrail'de hükumetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekili onay vermeli. Netanyahu'nun koalisyonun kurulmaması için özellikle aşırı sağ parti milletvekillerine 'ihanet' suçlamasıyla baskı ve tehditte bulunduğu biliniyor. 12 yıl sonra başbakanlık görevi sona erecek Netanyahu'nun bu amaçla her türlü provokasyonu yapabileceği değerlendiriliyor. (Yeni Şafak)

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partiden İstanbul'a hizmet paylaşımı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Meclis başkanlığı için aday gösterilen kadın siyasetçi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni karıştırdı
Yerli turist 100 yılın rekorunu kıracak ancak kötü haber de var
Çorum'da feci kaza! Direğe çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı
Antalya, Elazığ ve Denizli'de orman yangını! Müdahale sürüyor
LGS kapsamındaki merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi verildi
A Milli Futbol Takımımızda forma numaraları belli oldu
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesini etkisiz hale getirdi
Boluspor'dan Reha Kemal Erginer ile yola devam kararı
Yorumlar 8 yorum