Fanatik Yahudilerden 10 Haziran'da Doğu Kudüs'e baskın hazırlığı

İsrail'de fanatik yerleşimci Yahudi gruplar, 10 Haziran'da Doğu Kudüs'te provokatif bir yürüyüş yapmaya ve baskın düzenlemeye hazırlanıyor.

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Provokatif eylemin İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarına son verecek, sekiz partili koalisyonun güven oyu almasına sayılı günler kala yapılmasının planlanması da arka planda bir siyasi motivasyonun bulunması olarak değerlendiriliyor.

Çoğunluğu Netanyahu destekçisi aşırı sağcı Yahudilerin düzenleyeceği provokatif yürüyüş, 10 Haziran Perşembe günü, Doğu Kudüs'te Eski Şehre girişi sağlayan noktalardan Şam Kapısı'nda başlayacak ve Ağlama Duvarı'nda sona erecek.

Provokatif yürüyüşte binlerce aşırı sağcı Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın girişiminde bulunmasından ve geçen ay sağlanan ateşkesi sona erdirmesinden endişe duyuluyor.

Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Israel Hayom gazetesine konuşan organizasyon sorumlularının 10 Haziran için, "Kötülük ve karanlık ittifakına karşı özgür siyonist Kudüs'ün zaferi olacak" ifadesini kullanması da provokasyon ihtimalini güçlendirdi.

Yeni koalisyona sabotaj

Sekiz partili koalisyonun kurulduğunu ilan eden Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid Partisi Milletvekili Ram Ben-Barak da fanatik Yahudi grupların düzenleyeceği yürüyüşü 14 Haziran öncesi bölgeyi yeniden alevlendirme ve kurulan Netanyahu karşıtı koalisyonu sabote etme girişimi olarak değerlendirdi.

10 Mayıs öncesi radikal ve aşırı sağcı Yahudi grupların, "Araplara ölüm" sloganlarıyla başlattıkları saldırılar, İsrail şehirlerinden Batı Şeria'ya ve Gazze'ye yayılmıştı.