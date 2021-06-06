AK Partiden İstanbul'a hizmet paylaşımı

Temel atmama töreniyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine karşı AK Partiden 25 yıllık hizmet paylaşımı geldi. AK Parti, "Temiz bir çevre için kaç tane 'temel atma' törenine imza atmışız hatırlatmak istedik. Şimdi çok daha büyük bir bütçeyi yöneten İSKİ'nin 'temel atmama' kurumuna dönüşmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz" paylaşımında bulundu.

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Marmara Denizi'ndeki deniz salyası tehdidini tetikleyen sebeplerden biri olarak gösterilen Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptalini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gülerek anlatmıştı. İBB'nin gündem olan temel atmama törenine AK Partiden, "Temiz bir çevre için kaç tane 'temel atma' törenine imza atmışız hatırlatmak istedik" paylaşımı geldi.

AK Parti İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hizmetler tek tek şöyle sıralandı:

- İstanbul'da 1994'te 4 tane içme suyu arıtma tesisi varken bu sayıyı 2019'da 21'e yükselttik. İstanbul'da 1994'te 2 tane atık su arıtma tesisi sayısı varken ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri de dahil bu sayıyı 87'ye yükselttik.

- İstanbul'da 1994'te atık su arıtma tesislerinin günlük kapasitesi 941 bin metreküp iken yaptığımız tesislerle bu oranı 5 milyon 811 bin metreküpe yükselttik.

- 1994'te atık su arıtma oranı yüzde 9'du. Biz ne mi yaptık? Yüzde 99'a yükselttik.

- Biyolojik atık su arıtma tesisi hiç yoktu, yüzde 45'e yükselttik. 2023'te bu oranı yüzde 90'a ulaştırmak için yeni tesisler planladık. Ancak malum CHP'li İBB 'temel atmama' törenleriyle iptal etti.

- Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile başlayan süreçte İstanbul'a 17 yeni içme suyu arıtma, 85 yeni atık su arıtma tesisi kazandırdık. Şimdi çok daha büyük bir bütçeyi yöneten İSKİ'nin 'temel atmama' kurumuna dönüşmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.