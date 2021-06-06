BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 526,07
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) erişime açıldı.

Abone ol

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2021 maratonu sona erdi. Yüz binlerce öğrenci, merkezi sınavda ter döktü. Güzel bir lisede öğrenim görmek isteyenler, sınav sonrası LGS sorularına ve cevaplarına odaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına 'meb.gov.tr' adresinden ulaşabilecek.

Soru ve cevapları görmek için tıklayınız

ÖNCEKİ HABERLER
Fanatik Yahudilerden 10 Haziran'da Doğu Kudüs'e baskın hazırlığı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
AK Partiden İstanbul'a hizmet paylaşımı
El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor
Yerli turist 100 yılın rekorunu kıracak ancak kötü haber de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır etkisiz hale getirildi
Antalya, Elazığ ve Denizli'de orman yangını! Müdahale sürüyor
LGS kapsamındaki merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi verildi
A Milli Futbol Takımımızda forma numaraları belli oldu
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesini etkisiz hale getirdi
Yorumlar 6 yorum