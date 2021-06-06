LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) erişime açıldı.Abone ol
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2021 maratonu sona erdi. Yüz binlerce öğrenci, merkezi sınavda ter döktü. Güzel bir lisede öğrenim görmek isteyenler, sınav sonrası LGS sorularına ve cevaplarına odaklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına 'meb.gov.tr' adresinden ulaşabilecek.
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