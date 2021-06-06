BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,52
ALTIN 524,48
HABER /  DÜNYA

ABD Hava Kuvvetleri daha fazla F-35 almak istemiyor

ABD Hava Kuvvetleri daha fazla F-35 almak istemiyor

Amerikan basınının ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2022'ye ait bütçe talebine dayandırdığı habere göre; ABD Hava Kuvvetleri, beşinci nesil F-35 Lightning II avcı uçakları yerine daha fazla F-15 EX Advanced Eagle avcı uçağı almak istiyor.

Abone ol

Savunma sanayii ve savunma teknolojileri üzerine yayınlar yapan Defence News'in ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebine dayandırdığı habere göre; ABD Hava Kuvvetleri, beşinci nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15 EX Advanced Eagle avcı uçağı istedi.

ABD Hava Kuvvetlerinin son birkaç yıl içinde 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettiğine dikkat çekilen yazıda; bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceği, zira Amerikan ordusunun avcı uçağının 2020'li yılların ortalarında çıkması beklenen daha geliştirilmiş sürümünü istediği vurgulandı.

Ayrıca ordunun mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiği, bu paradan 175 milyon doların uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı, bunun F-35'lerin hızını geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi.

Hataları ile dikkat çekti

ABD'de birçok kez Lokheed Martin şirketinin ürünü olan beşinci nesil F-35 avcı uçağında saptanan çok sayıdaki kusura dikkat çekilmişti.

Pentagon'un testlerden sorumlu departmanı, bu uçaklarda çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti.

ABD Sayıştayı tarafından kongreye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmiş, F-35 savaş uçaklarının 'Block 4' yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti.

F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye 6 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye haziranda iki önemli projenin heyecanını yaşayacak
Türkiye'den 180 milyar dolarlık keşif
Marmara için acil eylem planını Bakan Kurum açıkladı
Üç firmaya ikinci el teknolojik ürünler yenileme merkezi yetkisi verildi
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Fanatik Yahudilerden 10 Haziran'da Doğu Kudüs'e baskın hazırlığı
AK Partiden İstanbul'a hizmet paylaşımı
Yorumlar 3 yorum