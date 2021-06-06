ABD Hava Kuvvetleri daha fazla F-35 almak istemiyor

Savunma sanayii ve savunma teknolojileri üzerine yayınlar yapan Defence News'in ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebine dayandırdığı habere göre; ABD Hava Kuvvetleri, beşinci nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15 EX Advanced Eagle avcı uçağı istedi.

ABD Hava Kuvvetlerinin son birkaç yıl içinde 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettiğine dikkat çekilen yazıda; bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceği, zira Amerikan ordusunun avcı uçağının 2020'li yılların ortalarında çıkması beklenen daha geliştirilmiş sürümünü istediği vurgulandı.

Ayrıca ordunun mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiği, bu paradan 175 milyon doların uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı, bunun F-35'lerin hızını geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi.

Hataları ile dikkat çekti

ABD'de birçok kez Lokheed Martin şirketinin ürünü olan beşinci nesil F-35 avcı uçağında saptanan çok sayıdaki kusura dikkat çekilmişti.

Pentagon'un testlerden sorumlu departmanı, bu uçaklarda çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti.

ABD Sayıştayı tarafından kongreye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmiş, F-35 savaş uçaklarının 'Block 4' yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti.

F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.