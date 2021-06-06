Türkiye'den 180 milyar dolarlık keşif

Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 ile Amasra-1 kuyularındaki 3 keşifte toplam 540 milyar metreküp doğal gaz buldu. Günde 40 bin, ayda 1 milyon 200 bin hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak. 2026 yılında Türkiye'de kullanılan toplam gazın yüzde 30'u Karadeniz'deki kuyulardan elde edilecek.

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Fatih Sondaj Gemisi'nin son bir yılda Karadeniz'de üst üste yaptığı doğal gaz keşifleri ile şu ana kadar 540 milyar metreküplük keşfe imza atılırken Türkiye'nin bölgedeki hedefi bugüne kadar varlığı tahmin edilen 4 trilyon metreküplük doğalgazın tümünü ortaya çıkarmak.

Bunun için Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin önümüzdeki birkaç yılda bölgede 30-40 kuyu daha açması hedeflenirken böylece Sakarya Gaz Sahası'nın yeni müjdelerin merkezi olması da kaçınılmaz olacak.

Fatih, bugüne kadar Tuna-1 lokasyonunda önce 320 milyar metreküp ardından 85 milyar metreküp ve şimdi de Amasra-1 kuyusunda yaptığı 135 milyar metreküplük doğal gaz ile bugünkü fiyatlarla değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğalgaz bulmuş oldu.

Günlük 40 milyon metreküp İlk etapta kuyulardan Filyos'a günlük 10 milyon metreküp ardından ise günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşınacak. Böylece yıllık ortalama hane başı doğal gaz tüketimi bin metreküp olan Türkiye'de her gün 40 bin hanenin bir ayda ise 1 milyon 200 bin hanenin yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak doğalgaz taşınacak.

Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğal gaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor.

Böylece Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor. (Sabah)