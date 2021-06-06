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mRNA aşıları kanserden hepatite çok sayıda hastalıkla savaşta kullanılacak

mRNA aşıları kanserden hepatite çok sayıda hastalıkla savaşta kullanılacak

Bilim insanları, mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüksek koruyuculuk sağlamasının ardından kolları sıvadı.

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Yakın gelecekte bulaşı olan ve olmayan onlarca hastalığın önlenmesinde mRNA aşıları devreye girecek. Şu anda dünyada sıtma, HIV (AIDS'e yol açan virüs), hepatit C, dang humması, tüberküloz ve grip gibi hastalıklara karşı 30 aşı çalışması yürütülüyor.

Kamuoyunda 'yeni teknoloji' olarak bilinen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla gündeme gelen mRNA aşı çalışmaları 30 yıl önce başladı. Bu sebeple uzmanlar, bu aşıların çok kısa sürede ortaya çıktığı için güvenilir olmadığı iddialarının aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.

Salgından önce BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci de aralarında beyin tümörünün de bulunduğu güçlü kanser türlerine karşı mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için çalışıyordu. Şu anda BioNTech'in insan denemeleri aşamasına gelen 8 kanser tedavisi bulunuyor.

mRNA teknolojisinin kanser ile savaşta büyük bir gelişme sağlayabileceğine inanılıyor. Kanser aşılarının birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)

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