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Türkiye 6 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 6 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 204 bin 827 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, can kaybı 48 bin 164 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Haziran 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 204 bin 827 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 482 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 96 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e çıktı.

Toplam test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164, ağır hasta sayısı 1096 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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