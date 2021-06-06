Antalya Körfezi'ni denizanası istilasından kaplumbağalar koruyor

Kızıldeniz'de her yıl ocak ayında başlayıp,mayıs ayı sonuna kadar süren denizanası göçü Antalya Körfezi'nde de denizanası yoğunluğuna neden oluyor. Denizanaları ile beslenen deniz kaplumbağaları caretta carettalar, körfezin koruyucuları olarak görev yapıyor. Protein yönünden zengin denizanalarını avlayan kaplumbağalar, Antalya'yı olası denizanası istilasından koruyor.

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz üzerinden gerçekleşen göçlerin etkisiyle farklı türde birçok balık türünü barındıran Antalya'da caretta carettaların denizanalarına karşı doğal koruma olduğunu söyledi.

Başıboş denizanalarının Kızıldeniz göçmeni olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Belirli aylarda dalgıçların kameralarına sık sık beyaz büyük denizanaları yakalanıyor. Bu denizanalarının popülasyonu zamanla azalacak. Göç geçişlerinin tamamlanması ve körfeze giren başıboş denizanalarının carettalar tarafından avlanmasıyla popülasyon büyümeden bitecek" dedi.

"Bir dönem oteller bölgesinde temaslar olmuştu"

Birkaç yıl önce özellikle otellere yakın noktalarda turistlere denizanası temasının yaşandığını, caretta carettaların o bölgede denizanalarını avlamasıyla şikayetlerin azalıp yok olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Besinin denize ulaştığı yoğun dönemlerde denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir" diye konuştu.