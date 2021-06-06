Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırıkkale Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda S.B, emek bıçağı ile eşi H.B'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

KIRIKKALE'de eşini boğazından bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan S.B. (29) ile eşi H.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi. Zanlının 2016 yılında H.B. ile evlendiği öğrenildi.