Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.