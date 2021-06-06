BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 526,18
HABER /  GÜNCEL

Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Anadolu Ajansı
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Samsun'a şehit ateşi düştü

Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) acı haberi, Samsun'daki ailesine ulaştı. Şehit Şeker'in nişanlısının babası Hüseyin Dursun, kızına acı haberi vermekte çok zorlandığını ifade ederek, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de ilk kez ülke içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
ABD Hava Kuvvetleri daha fazla F-35 almak istemiyor
Türkiye 6 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Antalya Körfezi'ni denizanası istilasından kaplumbağalar koruyor
Türkiye'den 180 milyar dolarlık keşif
mRNA aşıları kanserden hepatite çok sayıda hastalıkla savaşta kullanılacak
Marmara için acil eylem planını Bakan Kurum açıkladı
Üç firmaya ikinci el teknolojik ürünler yenileme merkezi yetkisi verildi
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Yorumlar 25 yorum