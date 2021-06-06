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İsrail'de ilk kez ülke içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı

Anadolu Ajansı
İsrail'de ilk kez ülke içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada; son 24 saatte yapılan testlerden sadece 4'ünün pozitif çıktığı belirtildi. Testleri pozitif çıkan bu 4 kişinin yurt dışından geldiklerine işaret edilen açıklamada salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor. Ülkede bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

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