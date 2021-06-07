Tarih verildi, Rus turistler geliyor! Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak" dedi. Rusya'nın Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını 21 Haziran'a kadar sürdüreceğini hatırlattı.

Abone ol

Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.

Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını, yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.

Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak

Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti: "Rusya'dan belirli bir düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen Antalya'ya bir heyet gelecek. Aldığımız tedbirleri yerinde görecek. İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak. Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım. İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz."

Aşılamanın hızla devam ettiğine, bu sürede gerek sektör çalışanlarının gerek vatandaşların belirli bir düzeyde aşılanmış olacağına değinen Alpaslan, yeni tip koronavirüsün gündemin arka sıralarına düşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy da duyurmuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ile uçuşlar hakkında, "Tatil bölgelerindeki güvenli turizm sertifikası beklentinin de üzerinde iyi sonuçlar veriyor. En kısa sürede de tekrar uçuşları karşılıklı olarak yaygın bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum" demiş, "İlk hedefimiz 10 binin altına düşmesiydi, 2 gündür 10 binin altında seyrediyor. İnşallah bizim hedefimiz, vaka sayılarının 1 Haziran’a kadar, 5 binin altına düşmesi. Bu hedefe Türkiye iyi bir şekilde gidiyor. Sevindirici bir haber daha var. Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman gibi destinasyonlarda vaka sayıları çok daha aşağıda. Türkiye ortalamasının yüzde 50 daha aşağısında gerçekleşiyor güney kentlerinde. Bu da turistik bölgeler açısından sevindirici, ne kadar güvenli olduğunu gösteren sonuçlar." açıklamasında bulunmuştu.

Yaz sezonuna yaklaşılırken, Türkiye’de hazırlıklar başladı. Koronavirüs pandemisi altında gerçekleşecek olan turizm sezonunda Türkiye’de sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıkladığı verilere göre, turizm çalışanlarının 3'te 2'si aşılanmış durumda.

Türkiye, Kovid-19 pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor. Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların Haziran’da açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya’dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak.