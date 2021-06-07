Hilal Kaplan bir kez daha 'hodri meydan' dedi! 'Sedat Peker dosyasında Taha Ün de araştırılmalı'

Sedat Peker'in, Lazoil'in sahibi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde hem kendi hem de eşi Süheyb Öğüt'ün ismi geçen Hilal Kaplan 'hodri meydan' dedi. Kaplan, Peker dosyasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan Taha Ün'ün de araştırılması gerektiğini yazdı

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Serdar Ekşioğlu'nun "Reis" diye hitap ettiği Sedat Peker'le telefon görüşmesinde "Pelikan'ın başı" dediği Süheyb Öğüt ile telefon görümesi ayarlamayı teklif ettiği ortaya çıkmıştı. Öğüt'ün eşi Hilal Kaplan, Peker'in görüşme videosunu yayınlamasının ardından sadece FETÖ ve CHP trollerinin değil, Davutoğlu ve 'öğrencisi'nin desteklediği ekiplerin saldırısına da uğradıklarını belirterek "Ama ortada ilginç bir durum var" deyip şunları yazdı...

Hangisinin sözüne inanıyorsanız...

Sedat Peker'in sözüne inanıyorsanız, Peker zaten eşim için "tanımam, etmem" demiş. Serdar Ekşi'nin sözüne inanıyorsanız, buyrun ne kadar "yakın" olduğumuza dair kendi tivitini paylaşıyorum: "Hilal Kaplan eski hesabımı da engellemişti. Bu hesabımdan kendisiyle ilgili tek tivit bile atmadım. Nasıl kinlenmişsin ki bana yeni hesabımı bulup direk engeli basmışsın."

Davutoğlu döneminde 'siyasi kapkaççılık'...

- Doğrudur, bu ekibe kinim vardır. Çünkü Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde 'siyasi kapkaç'çılık yaparak partiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kaçırma girişimlerine şahit oldum ve bunu yazan nadir kişilerdenim. Serdar Ekşi de Davutoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlerden Taha Ün ile dost olduğu için yıllardır bende engelliydi. Selamımın sabahımın dahi olmadığı biridir.

Peker Türkiye'de iken görüşmemişiz de...

- Peki, nasıl oluyor da bu kişi sanki bizimle irtibatlıymış gibi "Reis" diye hitap ettiği Peker'i bizle görüştürmekten bahsedebiliyor? Peker, Türkiye'de yaşarken kendisiyle görüşmemişiz; şimdi ülkeden firar etmişken mi görüşeceğiz? Anlayacağınız adımız bilerek o konuşma içerisine sokulmuş ve burdaki bit yeniğinin hesabını mahkemede soracağız.

Taha Ün'ün Peker'le parasal ve başka türlü ilişkileri...

- Peker dosyasından sorumlu savcılara çağrımdır: "Sedat Abi" diye sosyal medyadan defalarca Peker'e seslendiği videoları bulunan Taha Ün isimli şahsın Peker'le parasal veya başka türlü irtibatları da inceleme konusu olmalıdır. "Peker'den para alan" siyasetçi veya gazeteci kim varsa araştırılacaksa, Peker'in şahsi PR'ını üstlenen bu kişi istisna edilemez. Davutoğlu da 'temiz siyaset' sloganları atacağına önce dönsün bir yanı başına baksın.

İstanbul'da ücra bir semtte apartmanda oturuyoruz Hilal Kaplan, eşiyle birlikte yaşadıkları evi ve bindikleri arabayı şöyle anlattı: "İstanbul'un en ücra semtlerinden birinde altı yıldır bir dairede (villa veya yalı değil, daire) oturuyoruz ve beş yıldır aynı arabaya biniyoruz. Her gün halimize şükrederek kendi doğrularımız çerçevesinde yaşıyoruz ve bundan büyük saadet tanımıyoruz. Akçeli veya karanlık tek bir işle dahlimiz olduğunu ispatlasınlar; bugün çeker giderim. Örneğin İmamoğlu trolleri de yerel seçim öncesi İBB'den ihale aldığımıza dair bir dedikodu yaydırmıştı; 'Belediye artık sizde, hodri meydan' diyerek onlara da meydan okumuştuk. O gün, bugündür ses yok. Davutoğlu'na da 'Adamsanız, dava açarsınız' dedik; ses yok. Dava açmıyorlar, açıktan cevap veremiyorlar; ancak maskeli tetikçileriyle iftira attırıyorlar."