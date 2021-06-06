Türkiye'den KKTC'ye gidişte yeni kimlik kartı zorunluğu

Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.

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30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak. KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığının, "KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine" uyarısıyla yaptığı açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi.