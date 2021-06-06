BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 525,28
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den KKTC'ye gidişte yeni kimlik kartı zorunluğu

Türkiye'den KKTC'ye gidişte yeni kimlik kartı zorunluğu

Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.

Abone ol

30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak. KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığının, "KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine" uyarısıyla yaptığı açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları ABD'de dünyaya geldi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Seçim yapılan Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde kazanan AK Parti oldu
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu
İsrail'de ilk kez ülke içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı
Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı
Türkiye 6 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Antalya Körfezi'ni denizanası istilasından kaplumbağalar koruyor
Türkiye haziranda iki önemli projenin heyecanını yaşayacak
Türkiye'den 180 milyar dolarlık keşif
Yorumlar