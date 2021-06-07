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İçişleri Bakanlığı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devam eden Eren 13 Operasyonu kapsamında; Şırnak merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

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