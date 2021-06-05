Caddebostan'da deniz salyasının arasında suya giren genç: Salyalar aynı maske gibi yapışıyor
KADIKÖY Caddebostan'da plajı da deniz salyası kapladı. Deniz salyasının ulaşmadığı ufak bir bölümde bazıları denize girdi. Sahili kaplayan deniz salyası havadan da görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı.
Marmara denizinde etkili olan müsilaj yani deniz salyası Kadıköy Caddebostan sahilini de kapladı. Havadan çekilen görüntüler deniz salyasının korkutucu boyuta ulaştığını ortaya koydu. Caddebostan'da plajda salyanın ulaşamadığı ufak bir bölümde denize girenler dikkat çekti.
Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu kişiler, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları çimlerde oturarak vakit geçirirken bazıları ise top oynadı. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.
Marmara denizinde etkili olan müsilaj yani deniz salyası Kadıköy Caddebostan sahilini de kapladı. Havadan çekilen görüntüler deniz salyasının korkutucu boyuta ulaştığını ortaya koydu. Caddebostan'da plajda salyanın ulaşamadığı ufak bir bölümde denize girenler dikkat çekti.