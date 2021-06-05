Caddebostan'da deniz salyasının arasında suya giren genç: Salyalar aynı maske gibi yapışıyor

Marmara denizinde etkili olan müsilaj yani deniz salyası Kadıköy Caddebostan sahilini de kapladı. Havadan çekilen görüntüler deniz salyasının korkutucu boyuta ulaştığını ortaya koydu. Caddebostan'da plajda salyanın ulaşamadığı ufak bir bölümde denize girenler dikkat çekti.