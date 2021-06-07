Ortaokul ve lisede yüz yüze eğitim başladı

Geçtiğimiz hafta ilkokul kademesinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından ortaokul ve lise grubu da bu hafta okullarına geri döndü.

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Koronavirüsle mücadelede bir süredir uzaktan eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, kademeli normalleşmeyle bugün yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

İstanbul'da da eğitim başladı

Koronavinüs salgını tedbirleri kapsamında, yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ortaokul ve lise öğrencileri uzun bir aranın ardından yeniden okullarına giderek, ders başı yaptı. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu öğrencileri, isteğe bağlı katılımla haftada 2 gün olacak olan eğitimin ilk gününde, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştu. Okul bahçesine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, sıraya girdi. Öğretmenlerinin mesafe kontrolünü sağlamasının ardından tören yapıldı. İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler sırayla sınıflarına girdi.

Öğrenci Simay Hatice Dereli, “Mutluyuz, online eğitimden sonra yüz yüze eğitimin daha iyi geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızla buluştuk, heyecanlıyım. Online eğitim süreci de güzel geçti benim için” dedi.

Öğrenci Kaan Tuna da okula geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten birşey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum" diye konuştu.

Haftada iki gün okul

Haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler, diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.

Karneler internette

Öte yandan 18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.