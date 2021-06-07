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Suudi Arabistan hac duyurusunun neden geciktiğini açıkladı

Suudi Arabistan hac duyurusunun neden geciktiğini açıkladı

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Macid Abdullah el-Kasabi, Kovid-19 nedeniyle Hac organizasyonuna ilişkin düzenlemelerin duyurulmasının geciktiğini söyledi.

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Başkent Riyad'da konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kasabi, ülkesinin Kovid-19'la mücadelede dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kovid-19'un sürekli mutasyona uğraması ve birçok ülkede aşılara ulaşım imkanı olmaması gibi etkenlerden dolayı bu yılki Hac organizasyonuna ilişkin düzenlemelerin duyurulmasının geciktiğini aktaran Kasabi, yakın zamanda Hac ve Sağlık bakanlarının bu yılki Hac organizasyonuyla ilgili açıklamaları yapacaklarını ifade etti.

Ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanacak

Kasabi, ülkesinde şu ana dek yaklaşık 15 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını, ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılandığını duyurdu.

Kovid-19 aşısı yaptırmanın zorunlu olmadığını belirten Kasabi, "Koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan, hızlı yayılan ölümcül bir hastalıktır. Aşı kullanımı zorunlu değil ancak, kişinin kamuya ait alanlara çıktığında, resmi dairelere ve özellikle alışveriş yerlerine gitmek istediğinde aşı olması gerekir. Önce insan sağlığı. Kraliyet, bunu gerçekleştirmek için sert önlemler almıştır." diye konuştu.

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