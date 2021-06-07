LGS puan hesaplama 2021 MEB uyumlu yeni puan hesaplama

LGS sınavının ardından 2 oturumlu sınava giren öğrenciler LGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır, kaç net kaç puan yapar araştırmasına başladı. Toplam 90 soruya cevap veren öğrencilerin 3 yanlışı 1 doğruyu götürecek. LGS puanları her bir alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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MEB uyumlu LGS puan hesaplama formulü yayımlandı. Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı 6 Haziran'da 2 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru cevapladı. LGS sınavı sonuçları ise 30 Haziran'da erişime açılacak. Peki LGS puan hesaplama nasıl olur, 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü LGS sınavında kaç net kaç puan eder? puan hesaplama nasıl olur, kaç net kaç puan eder araştırmasını yapıyor. LGS sınavında puan hesaplanırken derslerin katsayıları, diğer öğrencilerin yanlış yanıtladıkları sorular, ham puan, standart puan ve toplam ağırlıklı puan belirleyici oluyor.

Taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacak olan öğrenciler, LGS puanını hesaplamaya çalışıyor. İşte 2020 LGS kılavuzuna göre, LGS sınav puanı hesaplama yöntemi...

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Lise kayıt tarihleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. LGS’de nakil süreci devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları yarın erişime açılacak. Sonuç açıklamasının ardından nakil süreci devam edecek ve 3 tercihler alınacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LİSE kayıtları ne zaman yapılacak:

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Türkçe: 4

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

Yabancı Dil: 1