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İstanbul'da kısıtlama sonrası son durum! Trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu

İstanbul'da kısıtlama sonrası son durum! Trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu

5 Haziran Cumartesi saat 22.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu öğrenildi.

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“Kademeli Normalleşme” sürecinin ikinci hafta sonu kısıtlaması bu sabah 05.00’da sona erdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesaiye başlayacak olan İstanbullular evlerinden yollara çıkarak trafik hareketliliği oluşturdular.

31 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde yaşanan trafik hareketliliğinin yüzde 53 olduğu görüldü.

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