Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz
Bazı ülkeler, Covid-19 kaynaklı ölümlerde eksik sayım yaptıkları kabul etti. Bu kabulün ardından yeni verilerin açıklanmasıyla küresel Kovid-19 tablosu değişti. İşte yeni tablo ve Türkiye'nin yeri...
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Neredeyse iki yıldır süren salgın dünya genelinde 3.7 milyondan fazla insanın canına mal oldu. Virüs on milyonlarca insana bulaştı.
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Ancak pek çok ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor tartışmaları sürüyor.
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Peru ve Meksika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etti.
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