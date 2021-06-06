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Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz

Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz

Bazı ülkeler, Covid-19 kaynaklı ölümlerde eksik sayım yaptıkları kabul etti. Bu kabulün ardından yeni verilerin açıklanmasıyla küresel Kovid-19 tablosu değişti. İşte yeni tablo ve Türkiye'nin yeri...

Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz

Neredeyse iki yıldır süren salgın dünya genelinde 3.7 milyondan fazla insanın canına mal oldu. Virüs on milyonlarca insana bulaştı.

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Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz

Ancak pek çok ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor tartışmaları sürüyor.

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Küresel Covid-19 listesinde güncelleme! Türkiye kaçıncı sırada? İşte tablodaki yerimiz

Peru ve Meksika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etti.

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