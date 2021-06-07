PKK'ya ağır darbeler! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesinde 2, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.' denildi.Abone ol
Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, teröre karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.
Kahraman Mehmetçik, hain teröristlere geçit vermiyor.
Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesini hedef alan teröristler, taciz ateşinde bulundu.
6 terörist öldürüldü
Komandoların karşılık vermesi üzerine ise iki bölgede toplam 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.