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PKK'ya ağır darbeler! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbeler! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesinde 2, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.' denildi.

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Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, teröre karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, hain teröristlere geçit vermiyor.

Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesini hedef alan teröristler, taciz ateşinde bulundu.

6 terörist öldürüldü
Komandoların karşılık vermesi üzerine ise iki bölgede toplam 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

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