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2021 Balıkesir lise taban puanları yüzdelik dilim sıralaması

2021 Balıkesir lise taban puanları yüzdelik dilim sıralaması

LGS sınavının ardından öğrenciler cevapladıkları net soruların puanına göre yaşadıkları ilin LGS lise taban puanları araştırıyor.Balıkesir liseleri taban puanlarını araştırıyor. Peki; Balıkesir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP Balıkesir 2021 Balıkesir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...l

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Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı 6 Haziran'da 2 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru cevapladı. LGS sınavı sonuçları ise 30 Haziran'da erişime açılacak. Cevapladıkları sorulara göre LGS 2021 puanlarını hesaplayan öğrenciler şimdi de yaşadıkları ilin lise taban puanlarını ve 2021 lise yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İşte 2021 yılına ait Balıkesir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Balıkesir 'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilecek unsurlardan. İşte, Balıkesir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

Önemli not: MEB tarafından 2021 LGS tercih kılavuzu şu anda erişime açılmamıştır. Erişime açılınca bilgler sayfamızda olacaktır. 

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